الأربعاء 24 يناير 2024
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مصر

وزيرة التخطيط تتفقد الجناح المصري بالمنتدى المالي الآسيوي

وزيرة التخطيط تتفقد
وزيرة التخطيط تتفقد الجناح المصرى بالمنتدى المالي الآسيوي

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي؛ والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.

المنتدى المالى الآسيوي

وخلال جولة الوزيرة بالجناح، التقت السعيد بعدد من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، وأكدت السعيد أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى.

الفرص الاستثمارية في مصر

وأشادت السعيد بالجهد المبذول من جانب هؤلاء الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.

وفى سياق متصل، شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.

وجاءت الجلسة بعنوان "التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألكسندرا جور شرودر، نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.

التغيرات المناخية

وشاركت السعيد، اليوم، بالجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.

وجاءت الجلسة بعنوان "التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة د. محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، د. ألكسندرا جور شرودر نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.

وخلال الجلسة، تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول التداعيات العالمية والإقليمية، موضحة أن الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات العالمية من أزمة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى اتخاذ تدابير نقدية ومالية غير مسبوقة على المستوى الوطني.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الجناح المصري المنتدى المالى الآسيوى فرص استثمارية

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