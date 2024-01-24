"البريد للاستثمار" تفوز بجائزة الشركة الأكثر ابتكارا في مصر

حصدت “شركة البريد للاستثمار” الذراع الاستثمارية للبريد المصري على جائزة “شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكارًا” في السوق المصري لعام 2023 (The Most Innovative Private Equity Firm – Egypt 2023) من مجلة “International Finance magazine”؛ على تميزها وتحقيقها نجاح ملحوظ ومشاركتها في استثمارات ذات بُعد اجتماعي وتنموي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

البريد للاستثمار تحصل على جائزة "شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكارا" في مصر

وقال أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن استراتيجية شركة البريد للاستثمار تستهدف الاستثمار في الشركات والمشروعات الواعدة في مختلف القطاعات والتركيز على قطاعي الخدمات المالية واللوجستية بالإضافة إلى الاستثمارات ذات الطبيعة الإستراتيجية والتشغيلية بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي في إطار خطط التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية، كما تدعم الشركة البريد المصري عبر تقديم المشورة الفنية الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الإستراتيجية.

الجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة الفوز لجميع المؤسسات الفائزة تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات؛ حيث تقوم مجلة إنترناشيونال فاينانس بانتقاء أفضل المؤسسات الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذه المجالات.

وتأسست “البريد للاستثمار” في عام 2006، بمثابة الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد، ويبلغ رأسمالها الحالي نحو 6 مليارات جنيه وقامت بتنفيذ استثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية والخدمات اللوجستية وإدارة المنشأت وقطاعات أخرى. وتراعي السياسة الاستثمارية التي تنتهجها شركة البريد للاستثمار، في كثير من الجوانب، إلى جانب تعظيم القيمة الاقتصادية، المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية وخطط الدولة المصرية، حيث تم وضع السياسة الاستثمارية بعد دراسة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتضمنة في رؤية مصر 2030.