الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقل جثمان طالب قُتل على يد صديقه إلى المشرحة لمعاينة الطب الشرعي بالمنوفية

الالطالب طالب المقتول
الالطالب طالب المقتول على يد صديقه

أمرت النيابة العامة في محافظة المنوفية، بنقل جثمان طالب الثانوي المقتول أمام مدرسته بمركز قويسنا إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة وندب الطبيب الشرعي.


واستمعت جهات التحقيق بالمنوفية إلى عدد من شهود العيان وأسرة طالب الثانوي المقتول أمام المدرسة في مشاجرة بينه وبين آخرين، بعد القبض على المتهم الرئيسي في الحادث، وسط حالة من الحزن بين أهالي قويسنا على الحادث الآليم.


وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عبد القوي رئيس مباحث قويسنا، من القبض على الطالب المتهم بقتل المجني عليه، بعد طعنه بسلاح أبيض نتيجة مشاجرة بجوار المدرسة.

 

ولقي طالب ثانوي مصرعه على يد زميله بالمنوفية، وجرى نقل الطالب لمستشفى قويسنا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه توفي متأثرا بالإصابة، وسط حالة من الذهول بين الطلاب والأهالي المتواجدين في المنطقة


تلقى اللواء عمرو روؤف في المنوفية، إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بمصرع طالب على يد زميله وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة وبيان سبب حدوثها.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل م، ه‍، ش مقيم قويسنا البلد طالب بالصف الأول الثانوي، على يد زميل له بطعنة من سلاح أبيض، إثر مشاجرة وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث تم سؤال شهود عيان الحادث وأهلية المجني عليها.

 

محافظة المنوفية الطب الشرعي الطالب المقتول على يد صديقه نقل الجثمان إلى المرشحه أمن المنوفية

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