الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات النسخة الـ17 من المنتدى المالي الاّسيوي بهونج كونج

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالنسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك".

يعقد المنتدى المالى الآسيوي على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بهونج كونج بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي وذلك لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية.

التغير المناخي والاستثمارات الخاصة

وتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من الجلسات المنعقدة خلال أعمال المنتدى، حيث تشارك الوزيرة بالجلسة العامة الثانية بعنوان التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك، كما تستعرض د.هالة السعيد دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات التي تعمل عليها، وكذلك التغير المناخي والاستثمارات الخاصة به في مصر، كما تقوم وزيرة التخطيط بجولة داخل الجناح المصري المنعقد على هامش فعاليات المنتدى.

لقاءات ثنائية على هامش المنتدي

ومن المقرر أن تعقد د.هالة السعيد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها بالمنتدي حيث ستلتقي بالرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، وستلتقي سيادتها ديلما روسيف مدير بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، كما تلتقي سيادتها كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج، وتتضمن أجندة لقاءات الوزيرة لقاء برئيس شركة “تشاينا انترناشيونال كابيتال كورب ليمتد “CICC كما تلتقي سيادتها بالدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وتلتقي الدكتورة هالة السعيد بروبرت إن جي رئيس مجلس إدارة مجموعة سينو، وألكسندر إن جي مدير عام المجموعة والمطور العقاري الرائد بهونج كونج، فضلًا عن لقاءها بألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج، ولقاء كانينج فوك المديرالعام المشارك لمجموعة هوتشيسون وإريك اّي بي المدير الإداري للمجموعة.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التغير المناخي المنتدى المالي الا سيوي الأسواق الأسيوية

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