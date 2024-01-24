"قتلتهما حيين بالرصاص".. "غفير" يعترف بقتل ابنته وعشيقها بسبب الشرف بالمعادي

"الناس جابت في سيرتنا بسببها".. بمجرد أن علم غفير بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب استدرجها وطلب منها مهاتفة الشاب وبمجرد وصوله، قيدوه واصطحبوا الاثنين لمنطقة جبلية وهناك أطلق النار عليهما بمنطقة المعادي.

اكتشاف الواقعة

في منطقة جبلية بالطريق الأوسطي في نطاق دائرة المعادي أوقف غفير ابنته وصديقها الذي تربطه بها علاقة عاطفية وأطلق عليهما النيران خاصة عقب معرفته كلاما يفيد بوجود علاقة محرمة وغير شرعية بينهما حتى سقطا الاثنين على الأرض جثث هامدة وتركهما حتى تحللت جثيتهما وعثر آخرين على الجثامين فأبلغوا الأجهزة الأمنية.

تحقيقات النيابة

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية الحية على الضحايا للتخلص من الفضيحة وكلام الناس، فكان لابد من الثأر لشرفه فاتفق مع آثنين من أقاربه وخلصوا عليهما عقب استدراجهما كرهًا عنه، موضحًا أن الشاب عمره يصل لـ22 سنة وابنته 18 سنة وأنهى حياتهما بطلقتين فقط، وعلى آثر ذلك قررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة المعادي

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب عن أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي الشاب والفتاة بمنطقة الجبل في 15 مايو، وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة.

كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهم سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت على الجثتين هيكلين عظميين بعد تحللها لارتكاب الجريمة من فترة طويلة، ومرتكبي الجريمة هم خفير ونجليه والقى القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.