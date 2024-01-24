الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تغريم سيدة بقنا 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجها

جريدة الدستور

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، بتغريم سيدة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز قنا.

كانت بداية القضية في شهر مارس الماضي من عام 2023 عندما تقدم مواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا بتضرره من زوجته، حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق "واتس آب" من بينها: "هتجوز سيدك" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما في مركز قنا.

وبعد فحص الشكوى والتأكد من إرسال الرسائل من الرقم الخاص بالمشكو ضدها تم إحالة القضية إلى محكمة قنا الاقتصادية جنح والتي قضت حضوريًا بتغريم الزوجة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجها عبر تطبيق "واتس آب".

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