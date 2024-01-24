الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلماني لإنشاء نزلة وطلعة عند تقاطع محور شبين الكوم-طملاي بالمنوفية

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

تقدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء إيهاب أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشأن إنشاء نزلة وطلعة عند تقاطع محور شبين الكوم طملاي، مع طريق منوف سنجرج-شبرا باص، لخدمة أهالي مركز ومدينة منوف.

وقال أبو زيد، إن الدولة قامت بإنشاء محور شبين الكوم طملاي لتقليل المسافة بين شبين الكوم ومدينة السادات وتم عمل أكثر من نزلة من هذا المحور إلى عدة طرق، حيث أن طريق منوف شبين الكوم يمر داخل الكتلة السكنية لأكثر من 7 قرى وصولاً إلى شبين الكوم، وطريق منوف سنجرج شبرا باص يتقاطع مع محور طملاي.

أضاف أبو زيد أن المسافة من منوف إلى شبين الكوم من طريق منوف شبرا باص صعودا إلى محور شبين الكوم طملاي لا تستغرق سوى 20 دقيقة وأقرب، ما يوفر الوقت ويخفف الضغط على طريق منوف شبين الكوم ويخدم أهالى مركز ومدينة منوف.

وطالب النائب أحمد أبو زيد، الحكومة بإنشاء نزلة وطلعة عند تقاطع محور شبين الكوم طملاي مع طريق منوف سنجرج شبرا باص لخدمة أهالى مركز ومدينة منوف وللصالح العام.

يذكر أن النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، سبق وتقدم بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى هاني سويلم، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وذلك بشأن تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة بالقرى والنجوع ومدن محافظة المنوفية ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف الإنسانية الاعتبار وتاريخ وضع اليد أثناء تقدير السعر لاستقرار أوضاع ملاكها.

النائب أحمد أبو زيد محور شبين الكوم محافظة المنوفية اقتراح برغبة مدينة منوف

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