رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين الكوم يتابع مع هيئة الأبنية التعليمية إنشاء مدرسة بشنوان

تسعى محافظة المنوفية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لإنشاء العديد من المدارس الجديدة، لتقليل الكثافات في المدارس، في إطار توجه الدولة للاهتمام بالعملية التعليمية.

وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة التواجد الميداني وعلى أرض الواقع والاهتمام بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين المواطنين، تابع السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، سير العمل وانتظامه داخل الوحدة، وترأس اللجنة المشكلة لعمل محضر انضمامي مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء في إجراءات تخطيط إنشاء مدرسة بشنوان طبقا للنموذج المعد من قبل هيئة الأبنية التعليمية.

وسيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة المعوقات وتسهيل عملية التنفيذ.