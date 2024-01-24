"الإحصاء": فاتورة استيراد اللحوم المجمدة تهبط 37% خلال 10 أشهر

انكمشت واردات مصر من لحوم أبقار مجمدة بنسبة 36.9%، لتصل إلى حدود 669.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.060 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 391.6 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات الجمبرى واللحوم

وسجلت واردات أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة ارتفاعًا إلى 191.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 12.9 مليون دولار بنسبة 7.2%.

وهبطت واردات مصر من جمبرى مجمد إلى حدود 89.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 136.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 47.3 مليون دولار بنسبة 34.6%، كما انخفضت واردات جمال حية مخصصة للاستهلاك البشرى إلى حدود 100.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 121.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 20.3 مليون دولار بنسبة 16.8%.

واردات مصر من دول العالم

كانت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغ 68.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 81.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 12.9 مليار دولار بنسبة 16%.

وبلغت واردات مصر من السلع الغذائية 9.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 10.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 920.8 مليون دولار.