الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بقتل سائق وإخفاء جثته فى الدرب الاحمر

سجن
سجن

قررت نيابة الدرب الأحمر حبس المتهمين بقتل سائق واخفاء جثته ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

  كشفت الداخلية ملابسات واقعة تغيب (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) عقب حدوث خلافات مالية بينه وبين أحد أصدقائه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (كميات من مخدرى "الآيس والحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – عصا مستخدمة بإحداث إصابة المجنى عليه – 2 سلاح أبيض "سكين" عليهما آثار دماء - مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد المخدرة" - ميزان حساس - حافظة نقود بها متعلقات المتوفى – 2 سيارة إحداهما المستخدمة فى نقل جثمان المتوفى)، 

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه عقب إخلاء سبيله فى واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالي من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز (زوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") والتعدى عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالي بالإشتراك مع المجني عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام (عصا وسلاح أبيض "سكين")، بالاشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة، وقام بالاستعانة بباقى المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى، حيث قاموا بوضع الجثمان بسيارة أحدهم ودفنه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.

 

 بمواجهة المتهمين أيدوا ذلك، كما أقر المتهم المذكور بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.

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