الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية أمريكا: نعارض أى تغيير دائم فى أراضى غزة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير دائم في أراضي غزة،  لافتًا إلى أن الباب مفتوح أمام الحلول المحتملة لأي ترتيبات انتقالية لحل الصراع مع إسرائيل.

أَضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لتمكين ذلك من الحدوث، فهذا شيء واحد، لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين، وما زلنا واضحين بشأن عدم التعدي على أراضي غزة".

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وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الثلاثاء، إن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية أمر غير مقبول"، ودعا إلى السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وتابع جوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إن سكان غزة بالكامل يعانون من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث"، مضيفًا:" لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وقال للمجلس إن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني مروع وأن "سكان غزة لا يتعرضون فقط لخطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل، بل إنهم يواجهون أيضًا فرصة متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية مثل التهاب الكبد A والدوسنتاريا والإسهال والكوليرا"، ودعا جوتيريش مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أنتوني بلينكن الولايات المتحدة غزة العدوان الإسرائيلى الخارجية الامريكية

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