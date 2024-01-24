"تنشيط السياحة" تبحث سبل زيادة الحركة السياحية من السوق الصينى

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة عمرو القاضي، زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من جمهورية الصين الشعبية.

كما أن الهيئة تدرس التركيز على الأنماط السياحية الجديدة التي ظهرت بـ السوق الصينى بعد انتهاء جائحة كورونا، ومن أهمها سياحة الأفراد وسياحة الطلبة، حيث أن هذه الأنماط السياحية في ازدياد مستمر.

وتعمل الهيئة على الاهتمام وتذليل العقبات التي قد يواجهها السائح الصيني، وذلك من منطلق الحرص على تلبية رغبات السائحين، والسير في نفس الاتجاه لتعظيم الاستفادة من الأنماط الجديدة.

وطالبت الهيئة من غرفة شركات السياحة بموافاتها بالمعوقات التي تجدها شركات السياحة العاملة في السوق الصيني لاستقطاب السائحين الصينيين المهتمين بالأنماط السياحية التي تسعى الهيئة لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة منها، والمقترحات لحل تلك المعوقات، بالإضافة إلى مدى أهمية هذه الأنماط وتأثيرها على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني.

ومن المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الهامة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق الصيني، خاصة أنه يصدر أعدادًا كبيرة من السائحين سنويًا، كما أعلنت الهيئة عن مشاركتها في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024، والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024 لزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني والتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني لزيادة هذه الحركة، بالإضافة إلى التعرف على أي تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو.