الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب لا يشمل قادة حماس

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أياً كان شكل مستقبل ما بعد الحرب في غزة، فإنه لا يمكن أن يشمل قادة حماس.

وفي مؤتمر صحفي يجري حاليا في البيت الأبيض، قال كيربي أيضا إن الولايات المتحدة منخرطة في “محادثات نشطة” بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، وفقا لرويترز.

بريت ماكجورك في القاهرة 

 

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ويتواجد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك في القاهرة اليوم لإجراء هذه المناقشات "النشيطة" حول ضمان إطلاق سراح الرهائن - وتأمين هدنة إنسانية في الصراع.

وقال كيربي إن إدارة بايدن ستدعم “بكل تأكيد” هدنة إنسانية أطول، بعد فترات راحة قصيرة في الحرب العام الماضي.

وقال إن ماكورك ناقش أيضًا قضايا أخرى، بما في ذلك الحصول على تقييم للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهودها لحماية المدنيين، بالإضافة إلى مواصلة استكشاف فكرة تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

قال البيت الأبيض للتو إن الولايات المتحدة ستدعم "وقفة" أخرى - وقف إطلاق نار مؤقت - في حرب إسرائيل على حماس في غزة، لمدة 30 أو 60 أو 90 يومًا.

وكان قد عقد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إحاطة إعلامية الآن في الجناح الغربي في المؤتمر الصحفي الإعلامي الدوري معه ومع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، والذي يعقد حاليًا.

وعندما سألت الصحافة كيربي للتو عما إذا كانت الولايات المتحدة ستؤيد وقف الحرب بشكل دائم لتلك الفترة الزمنية المحتملة، أجاب "بالتأكيد، بالتأكيد"، خاصة "إذا كان ذلك سيمنحنا الفرصة لإخراج الرهائن والمزيد من المساعدات"، وقال إنه لا يستطيع تأكيد أي تقارير حول مناقشات أو تطورات وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 

الأمن القومي الحرب مستقبل غزة كيربي حماس البيت الأبيض

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