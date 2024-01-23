الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و5 سيارات أعلى كوبرى المريوطية

جانب من الحادث بكوبري
جانب من الحادث بكوبري المريوطية

كلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم سيارة نقل ثقيل و5 سيارات أخرى، لتحديد هوية المتسبب في الحادث، كما أمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على أسباب الحادث.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائري بمنطقة المتحف اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.

وتوقفت حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا الي الرماية وتسبب فى إصابة شخصين وحدوث تهشم فى السور الطريق الدائرى.

امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة نصب محكمة كوبري المريوطية حادث تصادم مقطورة 5 سيارات

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