الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 فبراير.. محاكمة متهمين خطفا طالبًا لاختلافهما مع والده

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، متهمين خطفا طالبًا، بسبب اختلافهما ماليًا مع والده بمنطقة الزيتون، لجلسة 6 فبراير.

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وكانت والدة الطفل قد تقدمت ببلاغ إلي وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، وحررت محضرًا تفيد فيه تغيب نجلها الطالب عقب انتهاء يومه الدراسي، وبعد تقنين الاجراءات وعمل التحريات من قبل ضباط وحدة البحث، تبين تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

خطفا طالب ا والده الزيتون محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الزيتون

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