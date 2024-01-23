الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ8 متهمين والمشدد لآخرين في "خلية المطرية الثانية"

خلية المطرية الثانية
خلية المطرية الثانية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بأحكم تتضمن المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 4 آحرين والسجن 5 سنوات لمتهم والسجن 3 سنوات لمتهم واحد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المطرية الثانية».

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأن تولوا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية،وانضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

خلية المطرية الثانية محاكم بدر القضية أمر الإحالة

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