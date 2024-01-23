الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 14 متهمًا في "خلية المطرية الثانية"

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية.

ويرأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا لية المطرية الثانية

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