الإعدام لـ 5 متهمين والمؤبد لـ 12 آخرين بتهمة خطف شخص وقتله فى كفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، وكذلك السجن المؤبد للمتهمين من السابع حتى الثامن عشر، والسجن المشدد 15 سنة للمتهم الرابع، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم التاسع عشر، لاتهامهم بخطف شخص من أمام منزله بالقليوبية، وإطلاق النار عليه وقتله، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10171 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3310 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "صبري ل "، و"لطفي م "، و"عمرو ع" و"أحمد أ"، و"جهاد ع "، و"أيمن خ "، و"مصطفي ع "و"محمود و" و"سالم ط " و"أحمد ع" و"محمود أ "، و"محمد س"، و"عبد الرحمن أ " و"محمد ع "، و"أبو الفتو ج "ة، و"أبو زيد م "، و"محمود م "، و"وليد أ "و"عبد الحواد أ "، أن المتهمين من الأول حتى السادس، خطفوا المجني عليه "محمد و. م"، كرهًا عنه بأن توجهوا جميعًا حاملين لأسلحة نارية محل الاتهامات التالية صوب مسكنه، وما أن تقابلوا معه حتى أطلقوا أعيرة نارية لإرهابه وذويه واقتادوه ثم أبعدوه عن محل سكنه إلى حيث محل مثواه وارتكبوا الجريمة محل الوصف التالي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى السادس عشر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه سالف الذكر لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى البدني قبله - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال حملهم الأسلحة نارية - بنادق آلية، خرطوش، ذخيرة، بأن قام المتهمين من الأول حتى السادس بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وما أن أتموها حتى علم المتهمين من السابع حتى السادس عشر بخطفهم له فأعدوا العدة حاملين لأسلحة نارية - كذات سالفة البيان وتبادلوا إطلاق النيران بكثافة حال وجود المجني عليه بمحل الواقعة غير مبالين لأمره.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى قد تلتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتلوا عمدًا المجني عليه سالف الذكر مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمين من الأول حتى السادس النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لتلك الجريمة الأسلحة سالفة البيان وارتكابهم للجريمة محل التهمة الأولى إثر خلاف ناشب بينهم والمتهمين من السابع حتى السادس عشر، وما أن حضر المتهمين من السابع حتى السادس عشر وحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر سالفة البيان حيث محل الواقعة تبادلوا إطلاق النيران بكثافة مستعرضين القوة غير مكترثين لوجود المجني عليه حينها فحدثت إصابته عبر عيارًا ناريًا قد أصابه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين قتله وإزهاق روحه وكان ذلك نتيجة محتملة لما باشروه من أفعال مؤثمة على النحو المبين بالأوراق.