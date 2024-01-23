تعرف على أهمية مشروع الضبعة النووي على الاقتصاد المصري

يحظى ملف الطاقة النووية السلمية في مصر باهتمام كبير، لما له من دورفى تنفيذ استراتيجية الدولة وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسية التي أوضحها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية - 23 يناير 2024،بعد أن شهد كلًا من الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بوتين بدء صب الخرسانة في وحدة الكهرباء بمحطة الضبعة النووية اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

نسرد بعض الاعتبارات ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري التي أوضحها المركز في السطور التالية: