الأولي من نوعها بصعيد مصر..وحدة الرنين المغناطيسي بـ «علوم سوهاج» تثرى العملية البحثية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة الرنين المغناطيسي بكلية العلوم تعد الأولي من نوعها علي مستوي صعيد مصر، وتلعب دورًا مهمًا في إثراء البحث العلمي داخل وخارج مصر، من خلال خدمة الباحثين وأساتذة الجامعات في كليات العلوم، الطب، الصيدلة، والآثار بمصر والدول العربية المختلفة، والعمل على نشر التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالباحثين والطلاب، والتطلع لتغطية متطلبات السوق المحلي والدولي في مجالات الأبحاث العلمية.

وأضاف “النعماني” أن الوحدة تضم جهازين، الأول الرنين المغناطيسي، والثاني جهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء FTIR، موضحًا أن جهاز الرنين المغناطيسي يستخدم لمعرفة المركبات العضوية غير معروفة الشكل، وتعريف الشكل مع جهاز الأشعة تحت الحمراء، ويقيس خواص الجزئيات ودراسة بنية المركبات الكيميائية بإستخدام مذيبات خاصة، ويتم التعرف على التركيب الكيميائي للعينات البحثية وأنوية العناصر الكيميائية التي لها رنين مغناطيسي وتحديد أنوية عناصر الهيدروجين، الكربون، الفوسفور، الفلور، الصوديوم والنيتروجين، الذي يخدم كلًا من الباحثين من كليات العلوم والصيدلة والطب والآثار، ويخدم أيضًا الطلاب في تفسير شكل وتركيب المواد، وفي مجال العلوم الكيميائية والعلوم التحليلية والبيولوجيا البللورية ومجال الطب كتشخيص الأورام، بالإضافة إلى أنه يقدم للمجتمع الخارجي العديد من الخدمات من خلال المصانع والهيئات البحثية.

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، إن وحدة جهاز الرنين المغناطيسي هو أحد معامل كلية العلوم والتابعة لمركز تسويق الخدمات الجامعية ويخدم منطقة الصعيد بأكملها، يقوم الباحثون باستخدامه في تحضير مركبات جديدة متوقع لها أن تكون ذات تأثير دوائى متميز، والعمل على إثبات التركيب البنائي لهذه المركبات باستخدام وسائل متعددة منها التقنيات الطيفية خاصة جهاز الرنين المغناطيسي، والذي تم توفيره بكلية العلوم لإجراء بعض القياسات الحاسوبية لمعرفة فاعلياتها كعقار طبي ومقارنتها ببعض الأدوية والعقارات المعروفة، وقياس التأثير البيولوجي والدوائي خارج الخلية in vitro ومايثبت فاعلياتها، حيث تجري هذه الدراسات داخل الخلية in vivo لبعض حيوانات التجارب، والذي يتم بالتعاون مع زملاء متخصصون فى مجال الكيمياء الحيوية والكيمياء الدوائية سواء فى كلية العلوم أو كلية الصيدلة وبعض المراكز البحثية الأخرى.

وأكد كلًا من الدكتور أحمد سليمان مدير الوحدة والدكتور عمر الحادي والدكتور محمود عبدالعليم المشرفين على الوحدة، أن الوحدة تخدم طلاب الدراسات العليا من جامعات مصرية مختلفة، ومنها جامعة قناة السويس، المنيا، المنصورة، قنا، أسيوط والوادي الجديد، وطلاب الدراسات العليا الوافدين من بعض الدول العربية مثل من دولة ليبيا.

وذكر الدكتور محمود عبدالعليم أن جهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء FTIR، يستخدم في العديد من تخصصات البحث العلمي وفي مجالات الكيمياء العضوية والغير عضوية في الأبحاث والصناعة كوسيلة بسيطة وموثوقه في القياس، وفي التعرف على تركيب المواد الغير معلومة بالتعرف على المجموعات الوظيفية، الي جانب استخدامه في تحليل المركبات الكيميائية اعتمادًا على الأشعة تحت الحمراء، وتحديد سير التفاعل الكيميائي بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، مضيفًا أن الجهاز يتميز بقدرته على إجراء التحليل بدون الحاجة إلى استخدام مواد مساعدة مثل بروميد البوتاسيوم مما يؤدي إلى زيادة دقة نتائج التحاليل وسرعتها.