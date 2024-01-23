غموض حول جثة شاب وسط الزراعات في سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل، مصابا بطلق ناري، ناحية قرية أولاد خليفة بدار السلام جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة دار السلام، وتبين من التحريات العثور على جثة "عبدالحفيظ. م" 34 عامًا، عامل، ويقيم بناحية قرية أولاد خليفة دائرة، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بطلق ناري.

نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابسها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات