بايدن وسوناك يؤكدان التزامهما بحماية الملاحة فى البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هدف بلديهما هو حماية امن الملاحة في البحر الاحمر من خطر هجمات الحوثيين

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم، إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في أحدث تحرك ضد الميليشيا التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

بدورهم أكد الحوثيون أن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على مواقع في صنعاء وفي عدد من محافظات اليمن فجر الثلاثاء.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "7 غارات أميركية وبريطانية استهدفت منطقة الحفاء وقاعدة الديلمي في صنعاء".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذتا في وقت سابق من هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الميليشيا على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.