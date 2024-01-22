للمرة الثالثة على التوالي.. إنتر يتوج بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي

توج إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نابولي بهدف نظي، اليوم الاثنين، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "أول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

ونجح إنتر في الحفاظ على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين، ليؤكد سطوته على المسابقة، ويحقق اللقب 3 مرات متتالية ليصبح الفريق الثاني بعد ميلان الذي نجح في ذلك أعوام 1992 و1993 و1994.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60، لدى تدخله القوي على قدم فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان.

جاءت المباراة في بدايتها حذرة من جانب الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، دون شن هجمات خطيرة على مرمى كل من بيرلويجي جوليني حارس نابولي، ويان سومر حارس إنتر ميلان.

وقاد الثنائي، لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام، هجوم إنتر ميلان في مواجهة دفاع نابولي، فيما قاد جيوفاني سيميوني هجوم نابولي بمعاونة خفيتشا كفاراتسيخليا وماتيو بوليتانو.



وجاءت أولى المحاولات الحقيقية في المباراة لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 30، حينما لعب فيدريكو ديماركو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها لاوتارو بضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى جوليني.



وفي الدقيقة 37 سجل إنتر هدفا عن طريق لاوتارو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني، حاول نابولي مهاجمة مرمى إنتر وتهديد الحارس يان سومر، وهو ما حدث في الدقيقة 50، حيث سدد كفارا كرة في الزاوية اليسرى لسومر، لكن الأخير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 60، تعرض جيوفاني سيميوني، مهاجم نابولي للطرد، بعد أن حصل على الإنذار الثاني، لدى تدخله القوي على قدم فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان.

وضغط إنتر ميلان بقوة كبيرة في الدقائق الأخيرة من أجل تسجيل هدف، فيما عانى نابولي من النقص العددي، ولم ينجح في تعويض ذلك من خلال المهاجم البديل جياكومو راسبادوري.

وتألق جوليني وتصدى للعديد من محاولات إنتر ميلان مبعدا الخطر عن مرماه، وفشل لاوتارو والبديل أليكسيس سانشيز في فك شفرة دفاع نابولي وحارسه المتألق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الوحيد لإنتر، بعدما تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله بنيامين بافارد، ليضعها في شباك جوليني مسجلا الهدف الوحيد.

وبعد الهدف نجح إنتر ميلان في الحفاظ على تقدمه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوزه على نابولي 1 / صفر.