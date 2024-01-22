الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تطلق على حملتها لاستهداف الحوثيين عملية "بوسيدون آرتشر"

الحوثي
الحوثي

أطلقت الولايات المتحدة على العملية الجارية لاستهداف أصول الحوثيين في اليمن اسم "عملية بوسيدون آرتشر"، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

تشير العملية المسماة إلى نهج أكثر تنظيما ورسمية وربما طويل الأجل للعمليات في اليمن، حيث تضرب الولايات المتحدة البنية التحتية للحوثيين، حيث تعهدت الجماعة بمواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر والخليج.

الولايات المتحدة تضرب أهدافًا للحوثي في اليمن 

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"الحوثى" يعلن مهاجمة سفينة شحن عسكرية أمريكية بخليج عدن

وضربت الولايات المتحدة أهدافاً للحوثيين في اليمن سبع مرات منذ تنفيذ مجموعتها الأولى من الهجمات بالتعاون مع الجيش البريطاني في 11 يناير. 

كانت الموجة الأولى من الضربات التي ضربت فيها الدولتان حوالي 30 موقعاً في جميع أنحاء اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، بمثابة علامة فارقة. 

وقال أحد المسئولين إن بداية عملية بوسيدون آرتشر.

واستهدفت الهجمات طائرات دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وصواريخ باليستية مضادة للسفن، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وغير ذلك الكثير، حيث حاولت الولايات المتحدة تعطيل قدرة الحوثيين على إطلاق النار على ممرات الشحن الدولية.

وشدد المسئولون على أن عملية بوسيدون آرتشر منفصلة عن عملية حارس الازدهار، وهي تحالف دفاعي للدول التي خصصت أصولًا بحرية وأفرادًا لتعزيز الأمن في البحر الأحمر، وقد اعترضت بعض دول التحالف التي يزيد عددها علي 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشكل متكرر عمليات إطلاق طائرات دون طيار وصواريخ من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي سياق متصل، قال مسئولون أمريكيون إن ادعاءات قوات الحوثي اليمنية بأنها نفذت هجومًا على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية، أوشن جاز، في خليج عدن غير صحيحة.

ونفى مسئول دفاعي أمريكي، تحدث إلى شبكة فوكس نيوز، التقرير ووصفه بأنه دعاية للحوثيين، مضيفًا أن الجيش الأمريكي لا يرى أو يتتبع أي هجمات في الوقت الحالي.

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