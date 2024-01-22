"الإدارى" تقضى بعدم الاختصاص فى دعوى اتهام علاء وجمال مبارك بـ"الكسب"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، حكمًا بعدم اختصاصها بنظرالدعوى المقامة من عبدالسلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلي النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع‏،‏ وقالت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة، إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن علي القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة‏.

جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما، وكانت دائرة أخري برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيلهما.