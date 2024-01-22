الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن فوائد ورق الغار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر ورق الغار وهو عامل النكهة الشهير في المطبخ الهندي، موثوق به منذ العصور القديمة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم وحتى اليوم، لا تزال هذه التوابل القديمة تحتفظ بشعبيتها وتستخدم على نطاق واسع في المأكولات لمذاقها المميز. 

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استخدامات ورق الغار

تستخدم أوراق الغار الجافة لإضفاء نكهة الكاري والحساء والأرز لإضافة النكهة والرائحة يتم تجفيف أوراق الغار قبل الاستخدام، حيث إن الأوراق الطازجة يمكن أن تكون مريرة وقابضة. 

يتم الحصول على ورق الغار أو ورق الغار من شجرة صغيرة دائمة الخضرة. وأوراق الغار مليئة بمضادات الأكسدة وهي مصدر جيد للمعادن والألياف.                                                          

تاريخ استخدامات ورق الغار

تم استخدام ورق الغار منذ العصور القديمة في الأدوية التقليدية والشعبية تم استخدام التوابل لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي والإسهال وانقطاع الطمث وكمدر للبول، ومع ذلك، لم تثبت العديد من الدراسات الفوائد الصحية لأوراق الغار.

تساعد أوراق الغار في علاج آلام المعدة وإزالة المخاط في الرئتين والبرد والتهاب الحلق. كما أنه فعال في علاج الروماتيزم والألم العصبي يُعتقد أن وضع ورق الغار في فتحة الأنف أو تحت عصابات الرأس يعالج الصداع قبل كل شيء، يقدم باي نكهة مذهلة وتستخدمها المأكولات في جميع أنحاء العالم بطريقة أو بأخرى.

في العصور القديمة، كانت ورق الغار رمزًا للازدهار والشهرة والنصر وكان يُعتقد أنها تمتلك قوى وقائية. اعتقد سكان البحر الأبيض المتوسط ​​القدماء أن الشجرة يمكن أن تحميهم من سوء الحظ، وكانوا يزرعونها بالقرب من منازلهم لمنع الصواعق.

فوائد أوراق الغار

تتمتع أوراق الغار بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للإسهال ومضادة لمرض السكر ويمكن أن تقوي جهاز المناعة، كما أنه يساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم، والسيطرة على نسبة السكر في الدم ومستوى حمض اليوريك وعلاج اضطرابات المعدة وشفاء امراض الجهاز التنفسي.

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