بمنحة مصرية.. تنفيذ مشروع مكافحة الأعشاب المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت وفيكتوريا باوغندا

وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وهيلين أوودا وزيرة هيلين أوودا وزيرة الدولة للثروة السمكية الأوغندية ، ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية إلى وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، على مشاركتها فى فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه

تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية

وأشار الدكتور هانى سويلم، إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناءا على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة، مشيرا لتاريخ التعاون الفني الثنائي الناجح بين البلدين والذي بدأ في عام ١٩٩٩ مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر أوغندا، حيث لعب المشرع خلال السنوات الماضية دورا محوريا في تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا.

كما تتضمن هذه الاتفاقية أيضا تنفيذ مرحلة جديدة من "إدارة الأعشاب المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت" والتي تعتمد على النتائج التي تم تحقيقها في المراحل السابقة من المشروع، مع استكشاف تقنيات جديدة للتحكم اليدوي في الحشائش المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت وإستخدام الحشائش المزالة في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة.

وأكد وزير الرى، على التزام مصر الثابت بمواصلة دعم جمهورية أوغندا وشعبها في كافة القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الاوغندى الشقيق.

وقبل التوقيع، عقد الدكتور سويلم اجتماعًا مع هيلين تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفني الثنائي بين البلدين فى مجال المياه، وخاصة في مجال مكافحة الأعشاب المائية.

وخلال اللقاء أشاد الوزراء بالعلاقات الثنائية القوية بين مصر وأوغندا، كما تم استعراض المرحلة الجديدة للمشروع والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة وتشتمل على مكافحة الحشائش المائية في منطقة البحيرات الكبرى، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية بناء القدرات والتدريب في المرحلة الجديدة من المشروع، كما تم خلال اللقاء استعراض المرحلة الجديدة لمشروع "إدارة الحشائش المائية في المواقع الضحلة في بحيرتي كيوغا وألبرت" الذي بدأ في عام ٢٠١٨.