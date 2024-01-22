الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

قائد الرأس الأخضر السابق: مواجهة الفراعنة الأصعب في المجموعة (خاص)

ماركو سواريس
ماركو سواريس

تحدث ماركو سواريس، قائد منتخب الرأس الأخضر السابق، عن مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وتقام مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز للوصول إلى النقطة الخامسة ومرافقة الرأس الأخضر إلى دور الـ16، وذلك بعد أن ضمن فريق كاب فيردي صدارة المجموعة بتحقيق انتصارين على غانا وموزمبيق.

وتواصل "الدستور" مع قائد الرأس الأخضر السابق والذي شارك مع الفريق في النسخة الماضية من البطولة، إذ قال "سنخوض المباراة الأصعب في المجموعة أمام أحد أفضل المنتخبات الأفريقية وأحد المرشحين للفوز بالبطولة".

وأضاف "سنلعب مباراة اليوم بدون ضغوط بعد أن حجزنًا مكانًا في ثمن النهائي، في حين لا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز من أجل التأهل للمرحلة المقبلة دون الاعتماد على نتيجة مباراة موزمبيق وغانا".

وتابع "أتوقع أن تكون مباراة مثيرة وقوية للغاية، وأعتقد أن منتخبنا سيبذل كل ما بوسعه لمحاولة الفوز وحصد العلامة الكاملة في المجموعة".

وواصل حديثه "على فريقنا أن يكون حذرًا للغاية لأن منتخب مصر يمتلك فريقًا مميزًا للغاية ولاعبين يمكنهم إحداث الفارق في أي وقت".

وأردف "سعيد للغاية بالفوز على غانا في وقت غير متوقع على الإطلاق، وبالانتصار على موزمبيق فقد أظهر الفريق تماسك وثقة كبيرة ونجحنا في تحقيق فوز مستحق".

وأتم تصريحاته قائلاً " السر وراء نجاح منتخب الرأس الأخضر خلال السنوات الأخيرة هو وحدة المجموعة، هناك هدف لدى جميع اللاعبين وهو إدخال الفرحة على شعبنا وهذا كلمة السر في قوتنا ونجحنا الآن".

ماركوس سواريس منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 مصر الرأس الأخضر غانا موزمبيق

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