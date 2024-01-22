محمد سعيد الدابي: توفير رحلات مباشرة بين المدن الشاطئية ضمن آليات تنشيط القطاع السياحي

قال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر، إن القطاع السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يجب أن يتصدر قائمة الاهتمامات خاصة أنه أحد الموارد الرئيسة والفاعلة لتوفير العملة الصعبة، ولاسيما في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت قطعا على الاقتصاد المصري، ومن ثم لابد من تذليل كافة العقبات لتحقيق التنمية الشاملة في القطاع السياحي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه كان هناك اجتماع، اليوم، الأحد، بلجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بحضور احمد عيسى وزير السياحة والآثار، وتمت مناقشة بعض المعوقات وآليات الحل لتطوير القطاع، لافتا إلى أنه كان من بين أبرز المطالبات هو وجود صيغة مشتركة لحتمية التعاون مع الوزارات المعنية لخدمة قطاع السياحة والتي تأتي أبرزها وزارات البيئة والطيران المدني والداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ولفت النائب محمد سعيد الدابي إلى أنه على اعتبار أن القطاع السياحي أهم مصدر للعملة الصعبة في مصر، فإنه بات ضروريا وجود آليات لتشجيع السائح الأجنبي، خاصة وأن الدولة المصرية تستهدف قدوم نحو 30 مليون سائح بحلول السنوات الخمس المقبلة.

وأردف بالقول: “من بين تلك الآليات أيضا حلحلة مشكلة صعوبة التنقلات الداخلية للسائحين، لذا طالبنا بضرورة توفير رحلات طيران داخلية مباشرة ما بين المدن التي تقدم سياحة شاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وكذلك المدن التي تمتاز بالسياحة الثقافية مثل أسوان والأقصر، نظرا لرغبة السائح في زيارة هذه المدن والمدد الزمنية الطويلة هي التي تعيق هذا الأمر”.

وبحسب النائب محمد سعيد الدابي فإن توفير طيران رخيص ستعزز من قدرة السائح على زيارة أكثر من موقع في مصر، وكذلك بات مهما ونحن في ضوء تطبيق الرقمنة وجود تطبيق ذكي لخدمة السائح ليكون دليلا إرشاديا له يكون ملما بأبرز المواقع السياحية المصرية وما تتميز به، مختتما بالقول: “من الأمور الهامة التي نحرص على تنفيذها هي تدريب العمالة تدريبا جيدا لدورهم الفاعل في القطاع”.