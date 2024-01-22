الحبس مع الشغل لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بـمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين بالحبس سنة مع الشغل وألزمتهما المصاريف الجنائية، وأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف و1 جنيه تعويضا مؤقتا وألزمتهما مصاريف الدعوي المدنية و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، لتعديهما على شخص بسكين ومطواه وإحداث عاهة مستديمة له.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 8711 لسنة 2023 مركز كفرالشيخ، والمقيدة برقم 3191 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من ع.ق.ع.ح.، وشقيقه ح.ق.ع.ح، من إحدى قرى كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة كفرالشيخ لأنهما في يوم 3 أبريل الماضي بدائرة مركز كفر الشيخ قد ضربا المجني عليه ه.م.ي.م من ذات القرية عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيتا النيه وعقدا العزم على ذلك الغرض، وأعدا لذلك مطواة وسكين، وتوجها إلى حيث أيقنا سلفا تواجده، وما أن تقابلا وظفرا به حتي باغته المتهم الأول بضربه بالعضد والساعد الأيسر بالسكين احرازه، فيما قام المتهم الثاني بطعنه بيسار صدره بالمطواة، فاحدثا إصابته الموصوفه بالتقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي.