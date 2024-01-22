أيمن الجميل: الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود العالمية خلال السنوات المقبلة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود التى ضربت العالم أجمع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل التنوع الكبير فى مدخلات الاقتصاد الوطنى من زراعة وصناعة وسياحة والمصريين العاملين بالخارج وازدهار المناطق الصناعية بمحيط قناة السويس والتحديث الكبير للبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومناطق لوجيستية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أنه لولا جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل عامين متواصلين وتداعياتها على التبادل التجارى والسلعى وخطوط الإمداد وصناعات الطيران والنقل والسياحة، لما توقفت المسيرة المتصاعدة للاقتصاد المصرى الذى شهد انطلاقة قوية فى العام 2019 ؛ وما فاقم من تداعيات جائحة كورونا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أكبر منتجين ومصدرين للقمح فى العالم والمصدر الرئيسى لواردات القمح المصرية، وما نتج عن هذه الحرب من موجات تضخم عالمية وارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ألقت بظلال سلبية على اقتصاديات المنطقة والملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب وهو ما دفع عددا من كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها للطرق الملاحية القديمة مثل رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس ومنها إلى الأسواق الأوربية وهو ما مثل عامل ضغط إضافى على الاقتصاد المصرى

وأكد أيمن الجميل على قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الأزمات خلال السنوات المقبلة، بفضل الإجراءات المحفزة للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها تعديل التشريعات القديمة وإطلاق نظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية للمستثمرين، وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، بما يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل، مشيرا إلى أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى