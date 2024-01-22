الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار العريش يستقبل 3 طائرات تحمل 115 طنًا من المساعدات لصالح غزة

مطار العريش
مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي 3 طائرات تحمل 115.25 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الخاصة بقطاع غزة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء- في تصريح صحفي اليوم الإثنين- إنه وصلت خلال الساعات الماضية إلى المطار طائرة قادمة من الكويت تابعة للجمعية الكويتية للإغاثة محملة بمواد طبية وبطاطين تقدر بحوالي 8.700 طن، وطائرة قادمة من باكستان تابعة لمنظمة اليونيسف محملة بمشمع بلاستيك يقدر بحوالي 72.850 طن، وطائرة قادمة من الإمارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي لصالح المستشفى الميداني الإماراتي بغزة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية و16 برميل وقود تقدر بحوالي 33.70 طن.

وأضاف المصدر: أنه جرى تفريغ حمولة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش؛ لتجهيزها وإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 506 طائرات، من بينها 413 طائرة حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 93 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

الدولى المساعدات الإنسانية قطاع غزة المنظمات الإقليمية والدولية الكويت مواد طبية

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