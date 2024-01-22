رشاد عبدالعال: التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبى وتذليل أي عقبات تواجههم

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمد جسور التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي، فإن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية لحل كافة المشكلات الضريبية، واعدة بتذليل أى عقبات تواجه أعضاء الاتحاد وأخذها بعين الاعتبار.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال إطلاع أعضاء الاتحاد على كل مستجدات الشأن الضريبي، ومشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى التسهيل على الممولين فى التعامل مع المنظومة الضريبية ككل، من خلال المنظومات الحديثة كمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، موضحًة أن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد بقرار من وزير المالية تبحث كل المشاكل التطبيقية المتعلقة بالضرائب، وتقوم بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الإتحاد مع المصلحة، وتم خلاله متابعة الموضوعات التى سبق مناقشتها باللجنه،وتناول الحضور العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد منها نسب التغير وفروق سعر العملة وأليات تدبيرها.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تنسيق مستمر بين المصلحة والاتحاد؛ من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وغيرها من الموضوعات الضريبية المتخصصة، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة.

وأشارت إلى أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات التى تطرح خلال هذه الندوات، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، وذلك للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.

ومن جهته؛ أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات عن سعادته بقرار الدكتور محمد معيط بتكليف رشا عبد العال بمنصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أنه يتابع نشاطها منذ أن كانت معاونا لرئيس المصلحة، ورئيسا للمركزية للإدارة الإستراتيجية وصولا لنائب رئيس المصلحة وكان يتنبأ لها أن تكون "رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية"؛ نظرًا لما كان لها من حضور فاعل وإلمام بكل تفاصيل المشروعات المستحدثة بالمصلحة وأداء قيادى واضح، متمنيا لها المزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.

ونوه بأن الاتحاد يقدر قيمة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأنه من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه،وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

وأعرب محمد البهى عن شكره وتقديره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، ولقيادات المصلحة، على إهتمامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، في حل كافة المشكلات التي يتم عرضها.

وفي ختام الاجتماع قام إتحاد الصناعات المصرية بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب وتسليمها درع الاتحاد، وذلك احتفالا لتوليها المنصب وتقديرًا لجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع من جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبيى لكبار الممولين، وعاطف حمدى رئيس قطاع الحصر والإقرارات، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ومها علي مديرعام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وكذلك العديد من ممثلى الغرف والشركات على سبيل المثال لا الحصر غرفة صناعة الجلود، وشركة مصر الدولية للورق، وشركة أرت لينك للطباعة.