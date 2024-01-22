الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حارس مزرعة متهم بقتل شقيقه في سوهاج

متهم
متهم

قررت النيابة العامة اليوم الاثنين، حبس حارس مزرعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإنهاء حياة شقيقه بعدة طلقات نارية بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة حارس مزرعة خاصة؛ إثر إصابته بعدة طلقات نارية على يدي شقيقه، داخل المزرعة التي يعمل بها الأول دائرة مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انتهاء حياة (يوسف ع ع. ا- 30 عامًا- حارس مزرعة خاصة- ويقيم دائرة المركز)، على يدي شقيقه، داخل المزرعة الخاصة بعمل الضحية.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود أثار لعدة طلقات نارية في الصدر والجبهة بجثة الحارس المذكور، وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقه (إسماعيل. ع. ع. ا- 24 عامًا- حارس مزرعة)؛ حيث أصابه بعدة طلقات نارية من سلاح ناري كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 181 لسنة 2024 مركز شرطة جرجا، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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