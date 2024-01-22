إصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل في الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم الإثنين، انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين في عزبة أبو زيد بقرية القريا، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة.

تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطارًا من أهالي عزبة أبو زيد التابعة لقرية القرايا، يفيد بوقوع حادث جزئي لمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن، مما أسفر عن إصابة كل من "منى عبد الحميد" 19 سنة، و"محمود عبد الحميد" 15 سنة، و"محمود عبد الحميد" 13 سنة، جميعهم أبناء صاحب المنزل ومصابين بكدمات وكسور متفرقة.

وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.