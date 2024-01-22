الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الحكم في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

ارشيفية
ارشيفية

 تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك  إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

تفاصيل الدعوى

وكان مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، قد أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.

 المطالبة باسترداد جميع الأموال المهربة

وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب، سواء كانت عقارات أو أموالًا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

 

النيابة العامة المركز القومي لدعم المواطنة حقوق الانسان مجلس الدولة البنوك المصرية وزارة المالية

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