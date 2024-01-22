الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البدوى: العمل الأهلى ركيزة الاقتصاد الاجتماعى ويحتاج لقانون موحد (فيديو)

مجدى البدوى
مجدى البدوى

قال مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن العمل الأهلي هو عنصر أساسي في الاقتصاد الاجتماعي، وإن الدولة مطالبة بالاهتمام بالتعاونيات والجمعيات الأهلية التى تقوم بدور مهم فى المجتمع.

 

وأشار البدوي، فى حواره مع الإعلامية قصواء الخلالى، على قناة cbc، ضمن برنامج "فى المساء مع قصواء"، إلى أن الحوار الوطني حقق توافقا واسعا بين مختلف الأطراف حول ضرورة إصدار قانون موحد للعمل الأهلي ينظم نشاط التعاونيات والجمعيات الأهلية ويحميها من التدخلات والمشاكل.

 

وأوضح البدوى، أن التعاونيات كانت تلعب دورا رائدا فى الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما، ولكنها تعرضت للعديد من  التقلصات فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن حجم أعمال التعاونيات يتجاوز 100 مليار جنيه سنويا، وهو رقم كبير يستحق الاهتمام والدعم، ومطالبا بإعادة تفعيل دور التعاونيات فى الاقتصاد الاجتماعى.

مجدي البدوي لجنة النقابات العمل الأهلي الحوار الوطنى الاقتصاد الاجتماعى الجمعيات الأهلية في المساء مع قصواء قانون موحد التعاونيات حجم أعمال التعاونيات

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