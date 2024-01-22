الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس خادمة لسرقتها مبلغ مالى من شقة بالتجمع

حبس خادمة
حبس خادمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس  خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع.

 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

 

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة ارتكابها واقعة السرقة مبررة مرورها بأزمة مالية.
 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا  بقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقتها، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة باشرت سير التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة خادمة التجمع قسم شرطة التجمع سرقة

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