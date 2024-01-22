حبس خادمة لسرقتها مبلغ مالى من شقة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة ارتكابها واقعة السرقة مبررة مرورها بأزمة مالية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا بقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقتها، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة باشرت سير التحقيقات.