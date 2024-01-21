أسكتلندا تدين تصريحات "نتنياهو" الرافضة لإقامة دولة فلسطينية

أدان الوزير الأول في أسكتلندا حمزة يوسف، اليوم الأحد، رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.

وقال "يوسف"، في تصريح على حسابه بموقع إكس: "إن آراء نتنياهو الخطيرة، التي تنكر إقامة دولة فلسطينية، ليست مخيبة للآمال فحسب، بل يجب إدانتها بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يروا السلام في المنطقة، يجب أن نرى تقدما ملموسا في حل الدولتين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أدان رفض قبول حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين.

وكتب جوتيريش على حسابه بموقع "إكس": "إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مؤكدًا ضرورة اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

وتأتي تصريحات المسئولين الدوليين، وسط تصريحات علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم نتنياهو إنه في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر نتنياهو بايدن أن احتياجات إسرائيل الأمنية لا تترك مجالًا لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

فيما وصف وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، معارضة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقيام دولة فلسطينية بأنها "مخيبة للآمال".