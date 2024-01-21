"عبقرية أكتوبر".. كتاب يكشف عن الألبومات الخاصة لقادة الانتصار

يصدر هذا الأسبوع عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "عبقرية أكتوبر" للكاتب الصحفي شريف عارف، وهو أول سجل مصوريوثق للانتصار العظيم احتفالا باليوبيل الذهبي للحرب المجيدة، وذلك على هامش الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

مقدمة كتاب" عبقرية اكتوبر" بقلم الراحل ياسر رزق

يقدم للكتاب الكاتب الكبير الراحل ياسر رزق في مقدمة كتبها قبل عامين وتنشر للمرة الأولى.

ويقع الكتاب في مائتي صفحة من القطع الكبير، ويتضمن مجموعة كبيرة من الصور تنشر غالبيتها للمرة الأولى، وهي من الألبومات الخاصة لعدد كبير من قادة القوات المسلحة، التي إلتقطها المصورون العسكريون منذ إنطلاق شرارة حرب الإستنزاف وحتى النصر المجيد.

شريف عارف: الكتاب يضم ألبومات وذكريات قادة حرب أكتوبر المجيدة ومراحل الإعداد لها

يقول الكاتب شريف عارف في مقدمة الكتاب قبل 3 عقود من الآن تشرفت بالعمل محررًا عسكريًّا؛ لأقدم للقراء نوعًا فريدًا من الكتابة المتخصصة، لكنها –في ذات الوقت– تحمل عمقًا إنسانيًّا لعسكرية من أقدم وأعرق وأشرف العسكريات على مستوى العالم، وهي العسكرية المصرية الأصيلة، بتاريخها المشرف عبر العصور. وخلال السنوات التي تشرفت فيها بالعمل كمحرر عسكري، شاء لي القدر أن ألتقي عددًا كبيرًا من قادة النصر وصناعه في حوارات مطولة وعميقة، استطعت خلالها أن أسجل شهادات وثائقية -صوتية ومكتوبة- نقلت غالبيتها للقارئ في مؤلفات وكتابات صحفية.

يضيف شريف عارف "في السنوات التي سجلت فيها هذه الشهادات، كنت أحرص دومًا على الاستئذان من القادة في أخذ نسخ من صور ألبوماتهم الخاصة عن ذكريات حرب أكتوبر المجيدة ومراحل الإعداد لها، وهي صور نادرة تمثل محطات مهمة ليس في تاريخ وأمجاد القوات المسلحة، بل في تاريخ مصر كله. وبعد سنوات، وجدت نفسي أمام كم هائل من اللقطات النادرة، التقطتها عدسات مصورين عسكريين داخل مختلف القطاعات والوحدات العسكرية، وهو ما دفعني إلى التخطيط لإعداد هذا السجل المصور، الذي لا يمثل تأريخًا كاملًا للحرب ومراحل الإعداد لها، بقدر ما هو توثيق لأحداث في الحرب المجيدة من خلال عدسات فريدة، تتحدث بآلاف الكلمات".