تقرير بوتيليو يسهل مهمة فيتوريا للتغلب على مفاجآت الرأس الأخضر

استعان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالتقرير الذي أعده سيرجيو بوتيليو المدرب المساعد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر، عن نقاط القوة والضعف فى منتخب الرأس الأخضر، قبل مواجهة الفراعنة غدًا الإثنين فى ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣ التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره كاب فيردى، غدًا الإثنين فى العاشرة مساءً على ملعب فيليكس هوفويت بوانيى، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات، على أن يلعب منتخب غانا هو الآخر أمام موزمبيق فى نفس التوقيت لحسم تذكرتى التأهل عن المجموعة الثانية للدور التالى، فيما ينتظر صاحب المركز الثالث حتى نهاية الدور الأول لمعرفة مصيره بشأن التأهل من بوابة أفضل ثوالث.

وتضمن التقرير الذي أعده سيرجيو بوتيليو الذى تابع مباراة كاب فيردي مع موزمبيق من مدرجات الملعب، والتى انتهت بفوز كاب فيردي بثلاثية نظيفة، وتدوين ٥ ملاحظات أساسية حول الفريق الذي سيواجه الفراعنة غدًا، وذلك لدراسة كل هذه العناصر والعمل على تلافيها بشكل يسهل مهمة الفراعنة في مباراة الغد.

ويأتى فى مقدمة هذه الملاحظات التى دونها مساعد فيتوريا، كيفية غلق المساحات أمام منطقة جزاء منتخب مصر، فى ظل تميز لاعبى الرأس الأخضر بالتسديد على مرمى المنافس من خارج منطقة الجزاء وخاصة اللاعب بيبى صاحب الهدف الأول للكاب فيردى فى مرمى موزمبيق، والذى سدد أكثر من ٤ مرات على مرمى موزمبيق، الأمر الذى يحتاج مزيدًا من الحذر وغلق المساحات بشكل محكم على حدود منطقة جزاء الفراعنة.

كذلك دون بوتيليو فى تقريره، السرعة التى يتميز بها لاعبو منتخب الرأس الأخضر والتفاهم فيما بينهم، مما يصعب على أى فريق مجاراتهم وهو ما حدث فى مباراة غانا، الأمر الذى يحتاج لفرض أسلوب لعب معين والاستحواذ على الكرة، حتى يحرم المنافس من فرض إيقاعه السريع على المباراة.

وهو الأمر الذى دفع روى فيتوريا للحديث مع لاعبى منتخب مصر حول ضرورة اليقظة والتركيز الشديد فى مباراة الغد لتحقيق الفوز وحسم تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، دون انتظار لنتيجة مباراة غانا مع موزمبيق، خاصة بعدما حسم منتخب كاب فيردى تذكرة التأهل كأول للمجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط دون انتظار لنتائج الجولة الأخيرة.

آخر الملاحظات التى دونها بوتيليو فى تقريره هو احتمالية اعتماد مدرب الرأس الأخضر على عدد من البدلاء فى مباراة الغد أمام الفراعنة بهدف إراحة الأساسيين، وهو ما يسبب ضغطًا من نوع آخر لأن البدلاء سيكون لديهم الرغبة والحماس فى الظهور بشكل جيد، مما يزيد من صعوبة المباراة.

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