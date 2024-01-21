وزيرا التخطيط والتنمية يتفقدان مشروعات تنموية فى الإسكندرية

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقهما اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، ومشروع المتحف اليوناني الروماني، وميدان محطة مصر، وذلك على هامش زيارة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة.

وخلال الجولة، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية حظيت بكامل الرعاية من رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الجديدة، واتضح ذلك في جميع المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض الإسكندرية.

وقال المحافظ إن مشروعات "تطوير ميدان محطة مصر" ومشروع افتتاح المتحف اليوناني الروماني، ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، تعد من أهم المشروعات المنفذة على أرض الإسكندرية في السنوات الأخيرة، والتي أشاد بها الجميع.

وأوضح "المحافظ" أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار "فصل شبكة الأمطار"، هو من المشروعات التي لها مردود كبير في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد من أهم الحلول الجذرية التي أسهمت بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري بدأ يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها في المناطق التي تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار بها.

وأضاف الشريف أن الهدف الاستراتيجي عقب الانتهاء من جميع مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل يعدان من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية.

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني يعد واحدًا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالإسكندرية، ويعد تحفة معمارية فريدة من نوعها بين متاحف العالم، بما يضمه من آثار نادرة تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر والعالم، كما أنه سيعمل على خلق عنصر جذب جديد للسياحة بالمحافظة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

IMG-20240121-WA0016

IMG-20240121-WA0017

IMG-20240121-WA0018