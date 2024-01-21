تقرير: المنطقة العربية شهدت تحولات كبرى في القواعد التنظيمية للأعمال

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة شهدت تحولات كبرى في القواعد التنظيمية للأعمال التجارية من أجل زيادة تنافسية الأسواق وزخم النمو الاقتصادي.

وأوضح تقرير صادر عن "الإسكوا"- حصل "الدستور" على نسخة منه- التدابير المعتمدة لهذه الغاية قد اختلفت باختلاف الظروف والأهداف والأولويات الإنمائية في البلدان ومجموعات البلدان، إلا أنها ركزت عموماً على التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط، وعلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطة الدخل، وعلى المتطلبات الأساسية للنمو في أقل البلدان نمواً.

وطالما أولت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الاهتمام بالحوكمة الاقتصادية والتجارية، نظراً لما لهذه الحوكمة من دور حاسم وتناولت الإسكوا مسائل عدة ترتبط بالحوكمة المذكورة في تقرير المنافسة والتنظيم في المنطقة العربية الصادر في عام 2015. وبعد ذلك، نظمت الإسكوا في عام 2020 أول منتدى للمنافسة في المنطقة العربية في بيروت، وجمعت فيه هيئات عربية ودولية معنية بالمنافسة فأكدت نتائج المنتدى على الحاجة إلى تحسينات أساسية في قوانين المنافسة وما يتصل بها من أطر تنظيمية.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن توجه البلدان العربية قد تزايد إلى اعتماد قوانين المنافسة بوصفها وسيلة لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية، وقد أشارت نتائج إصدار عام 2021 من تقرير الإسكوا «الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية» إلى مرتبة «متوسط» للتشريعات المتصلة بالمنافسة في الدول الأعضاء ما يؤكد الحاجة إلى تحسينات في الأطر التشريعية وفي قدرات السلطات المعنية بإنفاذ هذه التشريعات.

وقد حقق عدد من البلدان تقدماً كبيراً منذ تقييم عام 2020. وجرى منذ إقرار أو تعديل تشريعات للمنافسة في ستة من بلدان المنطقة، ويتبين هذا التحسن في زيادة نقاط المنطقة لتتنقل من مرتبط متوسطة في عام 2020 إلى مرتبة متطورة في عام 2023.