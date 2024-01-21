الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد نشوب حريق في كابريتاج حلوان.. تعرف على فوائده العلاجية

كابريتاج حلوان
كابريتاج حلوان

بعد نشوب حريق بمنطقة الكابريتاج السياحية المخصصة للعلاج بمياه الكبريت في حلوان، وانتقل عدد من سيارات الإطفاء بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان لإخماد الحريق، وفي سياق ذلك نستعرض خلال السطور التالية الأهمية التاريخية لكابريتاج حلوان.

ما هو كابريتاج حلوان؟ 

تعد منطقة عين حلوان من أشهر العيون المائية، حيث تتضمن منتجعات علاجية، وتحتوي عين حلوان على كمية من الكبريت المعالج بنسبة 30% تقريبًا، وتبعد عن مستوى النيل بحوالي 33 م تقريبًا. 

تاريخ كابريتاج حلوان 

تم افتتاح عين حلوان عام 1899 على يد عباس حلمي الثاني، بعد اكتشاف العيون الكبريتية عن طريق تواجد معسكر الجيش في المكان وانتشار مرض الجرب بين الجنود، واكتشف احد الجنود هذا البئر بالصدفة وقام بغسل جسده فتحسنت حالته وتم شفائه من الجرب وأدى هذا الاكتشاف المهم إلى جذب عدد كبير من السياح في مختلف دول العالم وأصبحت حينئذ منتج سياحي علاجي، كما تم تخصيص فندق خاص للكابريتاج.

نشوب حريق فى "كابريتاج حلوان" وانتقال سيارات الإطفاء (صور)

كابريتاج حلوان للعلاج 

وتعتبر الماء الموجودة في عين حلوان بها أغنى العناصر الشفائية لعلاج الكثير من الأمراض مثل أمراض الكبد، والأمراض الجلدية، والآم الروماتيزم والمفاصل، حيث يوجد في هذه العيون بركان خامد والماء تخرج منه صافيًا و عند ملامسته في الهواء يغطى الماء بطبقة من الكبريت المخلوط بالكالسيوم.

يذكر أن مساحة كابريتاج بلغت ما يقرب من 25 فدانا وتم استغلال جزء منه في الوقت الحالي لمديرية الصحة بالقاهرة، وتم استغلاله في شكل استثماري ضخم لجذب آلاف من السائحين كمزار سياحي استشفائي.

وتتجه خطة الدولية الحالية لتجديد واحلال المشفي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة منه على أكمل وجه، كفندق 5 نجوم وطرح للمستثمرين لعمل أكبر منتجع استشفائي علاجي وسياحي في الشرق الأوسط، مع الاستفادة بعين حلوان كمكان استشفائي.

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نشوب حريق فى "كابريتاج حلوان" وانتقال سيارات الإطفاء (صور)

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