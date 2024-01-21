الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان يعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.

كما يتم تدريس 50% من المقررات بنظام التعليم عن بعد، وتستمر الدراسة لمدة عامين جامعيين مقسمة إلى 4 فصول دراسية.

ويقبل حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص، ولا يقبل التعليم المفتوح، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة كاملة وهي: شهادة الليسانس أو البكالوريوس، شهادة التقديرات، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية، شهادة الميلاد، مستخرج من شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد.

ويتم استيفاء طلبات الالتحاق والمستندات بمقر المعهد بجاردن سيتي. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]
، [email protected]
وللراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/Ar420zP8aG

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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

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جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مشتركًا مع هيئة قضايا الدولة

وفي سياق آخر أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جني مصر لثمار دعم علمائها، والبدء في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، مؤكدًا  أهمية توظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور الحيوى للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مُنتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، والباحثين المتميزين على المستوى العالمي، وذلك فى إطار التخصصات المتداخلة، بُما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات العلمية.

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