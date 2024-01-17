الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين.

وقع البروتوكول عن جانب جامعة حلوان الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، بينما وقع عن هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالمستشار مسعد عبد المقصود والوفد المرافق له، كما  أعطى رئيس الجامعة نبذة تعريفية عن تاريخ جامعة حلوان العريق حيث تعد الجامعة صرح علمي حكومي عريق، موضحا ان الجامعة بها أكثر من ١١٠٠ برنامج جديد.

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كما أوضح رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تضم العديد من الكليات والمعاهد العلمية المتميزة، وبها العديد من المراكز البحثية التي تساهم في تعميق مفاهيم الثقافة والتعليم بصفة عامة والثقافة القانونية بصفة خاصة.
واستكمل كلمته أن جامعة حلوان موزعة على أكثر من ١٥ مكان فى انحاء الجمهورية وتضم كل التخصصات المتفردة.

 

ومن جانبه، أشار المستشار الفخراني إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالعلوم القانونية والقضائية.

ويركز بروتوكول التعاون على المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن البروتوكول إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.

كما اتفق الطرفان على إنشاء قسم قضائى بالجامعة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص المؤسستين على تعميق التعاون المثمر بينهما، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مجالات القانون والعدالة، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

شهد مراسم البروتوكول من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسر جاد الله عميد معهد الملكية الفكرية، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة.

كما شهد مراسم البروتوكول من جانب هيئة قضايا الدولة المستشار هاني محمد علي 
رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد سعد نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية 
والمشرف علي مكتب رئيس الهيئة، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

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