أصيب طفل باشتباه نزيف بالمخ؛ إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث بمنزل أسرته بناحية الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

إصابة طفل سقط من الطابق الثالث فى الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول الطفل براء عبدالله، 7 سنوات، مقيم فى الصالحية الجديدة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل إثر سقوطه من الطابق الثالث فى منزل أسرته، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.