"ماس كهربائي".. التحقيقات تكشف سبب حريق مخزن الألومنيوم بالمرج

كشفت تحقيقات نيابة المرج، حول حريق نشب داخل مخزن الألومنيوم، في شارع عبدالله رفاعي بمنطقة المرج وأسفر عن إصابة عامل تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد، ان ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن الألومنيوم في شارع عبدالله رفاعي بالمرج، وأسفر عن إصابة عامل تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد.

وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء، وعربات إسعاف إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.