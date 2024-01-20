إخماد حريق نشب داخل مخزن بالمرج دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل «مخزن» بمنطقة المخازن والهناجر بعبدالله رفاعي بدائرة قسم شرطة المرج، دون خسائر بشرية.

وسبق أن نشب حريق داخل مخزن بمنطقة المخازن والهناجر بعبدالله رفاعي بدائرة قسم شرطة المرج، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن كردون أمنى، وتم السيطرة علي الحريق.

وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.