السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب قتله ميكانيكى بالمطرية

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة عامل قتل على يد ميكانيكي طعنا بسلاح أبيض سكين أثناء تواجده داخل منزله بدائرة القسم، أن المجني عليه يبلغ من العمر 42 سنة ويرتدي كامل ملابسه، وتوفي نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، ونتج عن ذلك نزيف حاد أدى إلى الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد الأشخاص يعمل ميكانيكي في العقد الرابع من العمر، أقر فيه بإنهائه حياة لص بعدما فوجئ بتسلله لمنزله.

وقال المتهم أثناء التحقيقات، إنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بتسلل عاطل، لمنزله بقصد السرقة، فحاول الإمساك به، لكن اللص، رفع سلاح أبيض سكين محاولا التعدي عليه إلا أنه تمكن من استخلاصها منه والتعدي عليه مما أدى إلى وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضباط وحدة مباحث امن القاهرة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة حبس قتل سرقة نصب

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